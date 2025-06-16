Türkiye-Irak İlişkileri Geliştiriliyor

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Irak'ın Ankara Büyükelçisi Macit el-Laçmavi'yi kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar, iş birliğini güçlendirmeye yönelik değerlendirmede bulundu.
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