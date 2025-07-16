Türkiye İş Bankası Müzesi 3 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Türkiye İş Bankası'nın Eminönü'ndeki tarihi binasında ziyaretçilerini ağırlayan Türkiye İş Bankası Müzesi, açıldığı günden bu yana büyük ilgi görüyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, İş Bankası'nın bir asırlık tarihinin yanı sıra Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümlerine ışık tutan müze, 3 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı.

Müze Müdürü Ayşegül Okan, müzeyi ziyaret eden Özdemir ailesine günün anısına "İş'in 100 Yılı: Zeka Dikkat ve İffet" kitabı ile kumbara armağan etti.

Tarihi binada modern müze deneyimi

Postane olarak 1892'de inşa edilen, 1928'den itibaren İş Bankası şubesi olarak hizmet veren bina, 2007'de müzeye dönüştürüldü.

İş Bankası'nın kuruluşunun 100. yılı olan 2024'te yenilenerek modern bir tasarım ve zengin sergileme düzeniyle ziyaretçilerini karşılayan müzenin kalıcı sergisi "İş'in 100 Yılı", belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçalarıyla Türkiye'nin ekonomik gelişimine dair kapsamlı bir perspektif sunuyor.

Müzenin giriş katında, bankanın kuruluş öyküsünden Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sanayi hamlelerine uzanan bir yolculuk ziyaretçileri bekliyor. İzmir İktisat Kongresi'ne ait daha önce hiç yayımlanmamış fotoğraflar da ilk kez bu mekanda meraklılarıyla buluşuyor.

Üst katta ise bankacılık teknolojisinin evrimi, bugünün finans dünyası ve bankanın eğitim, çevre, spor ile kültür-sanat alanındaki projeleri ele alınıyor. 1928'den bu yana kullanılan Ana Kasa, Kiralık Kasa Dairesi ve yenilenen Atatürk Salonu da ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Müzenin küratörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya'nın hazırladığı "İş'in 100 Yılı: Zeka, Dikkat ve İffet" kitabı da müze koleksiyonundan nadir belge ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş önemli bir kaynak olarak dikkati çekiyor.

Yetişkinlerin rehberli turlara yoğun ilgi gösterdiği Türkiye İş Bankası Müzesi, minik ziyaretçilerini de unutmuyor. Yıl boyunca düzenlenen ücretsiz atölyeler, çocuklara yaratıcılıklarını keşfetme fırsatı sunarken, müze her yaştan ziyaretçiyi tarihi bir yolculuğa davet ediyor.

Müze, pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebiliyor. Detaylı bilgiye "issanat.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.