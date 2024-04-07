Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da meydana gelen sel felaketine ilişkin geçmiş olsun mesajını paylaşırken, " Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan'ın farklı bölgelerinde devam eden sel felaketi neticesinde on binlerce Kazak vatandaşının tahliye edilmek zorunda kalınmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Kazakistan halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerinin sunulduğu açıklamada, "Türkiye, felaketin yol açtığı yaraların sarılmasını teminen her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesine yer verildi.
Kazakistan'da karların erimesiyle meydana gelen su taşkınları sürerken, taşkınlardan etkilenen birçok bölgeden yaklaşık 19 bin kişi tahliye edilmişti.
Son Dakika › Güncel › Türkiye, Kazakistan'daki sel felaketine yardım için hazır - Son Dakika
Düzce'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan biri kanala uçarak dik kaldı. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın 2 şüphelisi yakalanırken, şahıslardan birinin hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muş Merkez Taşo Mezarlığı yolunda meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresince insan ve araç yoğunluğunun arttığı yol ağında trafik denetimlerine devam ediyor. Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Jandarması Timleri, 4 bin 94 kilometrelik yol ağında yoğunlaştırılmış olarak denetimler gerçekleştiriyor. Sürücüler ve yolcular, trafik kurallarına uyma, hız sınırı, alkollü araç kullanmama gibi konularda bilgilendiriliyor. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili boyunca sabit, seyir ve havadan trafik denetimlerine kararlılıkla devam edeceğini açıkladı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve çarpışmanın etkisiyle bir otomobil alev aldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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