Türkiye- Libya deniz yetki alanları anlaşması, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kıyıdaş devletlerin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından önemini koruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat, 7 Aralık 2019'da yürürlüğe girdi.

Libya Temsilciler Meclisinin onayladığı Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma, 25 Kasım'da harita ve coğrafi koordinatlarıyla birlikte Libya Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Mutabakat zaptı onaylanarak tüm resmi prosedürler tamamlanmış oldu.

Anlaşma, 6 madde ve 2 ekten oluşurken Libya ile Türkiye arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları 36 temel coğrafi koordinat noktası esas alınarak belirlendi.

Koordinat noktalarının, iki ülkenin kıyıları arasında eşit olarak dağıtıldığı belirtildi.

Anlaşmaya göre taraflardan birinin, belirlenen koordinatları etkileyebilecek şekilde üçüncü bir ülkeyle münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesine ilişkin müzakerelere başlaması halinde diğer tarafı bilgilendirecek ve onunla müzakere yürütecek.

Anlaşmada ayrıca iki ülkenin, münhasır ekonomik bölgeleri arasında uzanabilecek doğal kaynakların işletilmesi için ortak düzenlemeler yapabileceği kaydedildi.

"Kıyıdaş devletlerin hak ve menfaatleri için önemli"

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer, mutabakatın önemini AA muhabirine değerlendirdi.

Acer, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan diplomatik temasların ve müzakerelerin sonucu olan Mutabakat Muhtırası'na ilişkin görüşmelerin 2007'de başladığını, 2014'te Libya'da yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle kesintiye uğradığını ancak 2018'de yeniden başladığını anımsattı.

Söz konusu sürecin, 27 Kasım 2019 tarihinde Mutabakat Muhtırası'nın İstanbul'da imzalanmasıyla neticelendiğini söyleyen Acer, "(Anlaşma) Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kıyıdaş devletlerin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından önemini korumaktadır." ifadesini kullandı.

Acer, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Muhtıra'nın 1. maddesi uyarınca taraflar arasındaki deniz sınırı, coğrafi koordinatlarla tanımlanan noktalar arasında belirlenmiş, söz konusu sınırın gösterildiği deniz haritası ile sınırlandırmada kullanılan temel koordinatlar Muhtıra'nın ayrılmaz parçaları olarak düzenlenmiştir. Mutabakat Muhtırası ile Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırı tespit edilmiştir."

İki ülkede muhtıranın onaylanma sürecine ilişkin bilgiler veren Acer, "Muhtıra, 1 Ekim 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 102. maddesi uyarınca tescil edilmiştir." dedi.

Libya Meclisi'ndeki onayın önemi

Acer, Libya Temsilciler Meclisinin muhtırayı oy birliğiyle onayladığını hatırlatarak "Bu karar, Mutabakat Muhtırası'nın Libya'daki parlamenter süreç bakımından desteklenmesini ve ikili ilişkilerin karşılıklı hak ve menfaatler temelinde geliştirilmesini teşvik ederken iki ülke arasındaki deniz sınırına dair bu antlaşmaya itirazları da boşa çıkarmaktadır. Libya Temsilciler Meclisinin Mutabakat Muhtırası'nı onaylamış olması, 'onaylanmadığı' yönündeki itirazların gerekçelerini de tümden ortadan kaldırmıştır." diye konuştu.

Mutabakat Muhtırası'nın öneminin yalnızca Türkiye ile Libya arasındaki sınırlandırma ilişkisiyle sınırlı olmadığının altını çizen Acer, "Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının belirlenmesinde kıyıların coğrafi özelliklerinin, karşılıklı kıyı projeksiyonlarının ve hakkaniyet ilkesinin dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Mutabakat Muhtırası, bölgesel dengeler bakımından önemli bir hukuki referans niteliği taşımakta, kıyıdaş devletlerin hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik yaklaşımın somut bir örneğini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Acer, muhtıranın yedinci yıl dönümünün, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyetin, diplomatik diyaloğun ve karşılıklı işbirliğinin önemini bir kez daha hatırlattığını dile getirdi.

Acer, ilerleyen dönemde muhtıranın iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine, denizcilik alanındaki ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesine ve Doğu Akdeniz'de barışın, istikrarın ve öngörülebilirliğin güçlendirilmesine katkı sunmasının temenni edildiğini sözlerine ekledi.