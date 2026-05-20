Türkiye Mavi Bayrak'ta Dünya 3'üncüsü

20.05.2026 15:39
580 plaj, 30 marina ve diğerleri Mavi Bayrak aldı, Türkiye denizlerdeki başarısını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın Mavi Bayrak almaya hak kazandığını bildirdi.

Bakan Ersoy, Nsosyal hesabındaki paylaşımında, Türkiye sahillerinin artık bir dünya markası olduğunu vurguladı.

Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğünü bir kez daha koruduklarının altını çizen Ersoy, "2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescillediğini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Akdeniz'deki mavi rekabette güçlü yükselişimizi sürdürürken ücretsiz girişli halk plajlarımızı da uluslararası standartlarla büyütmeye devam ediyoruz. Bu yıl Bodrum Türkbükü Halk Plajımız da Mavi Bayraklı halk plajlarımız arasına katıldı. Yeni halk plajı projelerimizle Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını daha da genişleteceğiz. Bu başarıda emeği bulunan TÜRÇEV başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza, yerel yönetimlerimize ve turizm sektörümüze teşekkür ediyorum."

Türkiye, Turizm tekneleri kategorisinde dünya dördüncüsü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Antalya'da Sorgun, Ilıca, Belek, Kadriye, Lara 1, Lara 2, Beldibi Bahçecik, Çifteçeşmeler, Çamyuva ve Tekirova halk plajları, Muğla'da ise Marmaris Halk Plajı, Bodrum İçmeler Halk Plajı ve bu yıl ilk kez listeye giren Türkbükü Halk Plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Türkiye, plaj kategorisinde İspanya ve Yunanistan'ın ardından bir kez daha dünyanın en başarılı üçüncü ülkesi oldu.

Aynı zamanda turizm tekneleri kategorisindeki dünya dördüncülüğünü de koruyan Türkiye'de TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen program kapsamında, yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği, engelli erişimi, atık yönetimi ve çevre eğitimi gibi birçok kriter uluslararası denetim süreçleriyle takip ediliyor.

Antalya kıyıları ön planda

Antalya, 2026'da 232 plajla Türkiye'nin en fazla Mavi Bayraklı plaja sahip ili olmayı bu yıl da sürdürdü. Muğla 113 plajla ikinci, İzmir ise 60 plajla üçüncü sırada yer aldı.

Balıkesir 45, Aydın 39, Samsun 19, Çanakkale 14, Mersin 12, Tekirdağ 10 ve Kocaeli 9 Mavi Bayraklı plajla listede öne çıkan iller arasında yer aldı.

Bursa'nın 4 plajla yer aldığı listede, İstanbul, Sakarya, Düzce, Bartın ve Ordu'nun ayrı ayrı 3'er, Yalova ve Zonguldak'ın 2'şer, Kırklareli, Van, Adana ve Sinop'un ise ayrı ayrı 1'er Mavi Bayraklı plajı bulundu.

Mavi Bayrak ödüllerine layık görülen plajların listesine ise "mavibayrak.org.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
