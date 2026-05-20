Türkiye Mavi Bayrakta Dünya 3'üncüsü

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın Mavi Bayrak almaya hak kazandığını ifade ederek, Türkiye'nin Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğünü koruduğunu açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sahillerimiz artık dünya markası! Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğümüzü bir kez daha koruduk. 2026 yılında 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Böylece Türkiye; çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve sürdürülebilir kıyı yönetimindeki güçlü konumunu uluslararası ölçekte bir kez daha tescilledi."
