Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Türkiye, Müge Anlı'daki Hamid'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı

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Türkiye, Müge Anlı\'daki Hamid\'i konuşuyor! Babasının kim olduğu ortaya çıktı
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Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın biyolojik babasına dair somut bilgiye ulaşıldığını duyurdu. Gözaltındaki anne Nihal Beyit'in ifadesinde İzmir dışında yaşayan bir kişinin adını verdiğini aktaran Anlı, "Bu kişi için 'Sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor" diyerek jandarma ekiplerinin şahsı yakalamak üzere harekete geçtiğini belirtti.

ATV ekranlarında yayınlanan ‘ Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında işlenen Hamid Yorulmaz dosyası, yargıya taşınmasının ardından yeni bir boyut kazandı. Talasemi (Akdeniz anemisi) tedavisi gören ve hayati önem taşıyan kök hücre nakli için biyolojik babasını bulmaya çalışan 18 yaşındaki Hamid'in çağrısı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Kendisini büyüten Mehmet Sağbaş'ın öz babası olmadığını öğrenen gencin iddiaları sonrası adli süreç başlatıldı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları belli oldu. Savcılık açıklamasında incelemenin; "Çocuğun Soybağını Değiştirme", "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali", "Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi" ve "Tehdit" suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü bildirildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin Torbalı ve Tire ilçelerinde çok sayıda kişinin ifadesine başvurduğu ve kapsamlı delil topladığı öğrenildi.

ANNE VE DAYI GÖZALTINDA

Soruşturma çemberinin daralmasıyla birlikte dosyanın ana şüphelileri konumundaki anne Nihal Beyit ve dayı Mehmet Yorulmaz, ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

"İZMİR DIŞINDA YAŞAYAN BİRİNİN ADINI VERDİ"

Öte yandan Müge Anlı, canlı yayında biyolojik babanın kimliğine dair ilk somut bilginin alındığını duyurdu. Anlı, annenin verdiği ifadeye işaret ederek "Hamid'in babası olarak İzmir dışında yaşayan birinin adını verdi. Bu kişi için 'Sakallı Hamid' deniliyor, bulunması için çalışmalar sürüyor" açıklamasında bulundu. Jandarma ekiplerinin şahsın tespiti ve yakalanması için yürüttüğü operasyonel çalışmalar devam ediyor.

Müge AnlıJandarmaTürkiyeGüncelİzmirYaşamSon Dakika

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