Antisemitizm Yasaları'na Karşı Antisiyonizm Yasası Önerisi
07.04.2026 08:10
Yazar, Türkiye'nin Siyonizm'in suçlarını önlemek amacıyla bir Antisiyonizm Yasası çıkarması gerektiğini savunarak, mevcut antisemitizm yasalarının kötüye kullanıldığını ve bu yasaların Siyonist eylemleri koruma amacı güttüğünü belirtiyor.

Merkez Avrupa ve ABD'de, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan Antisemitizm Yasaları mevcuttur. Bu yasalar, Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul ettirilmiş ve Siyonistlerin ayrıcalıklı bir konum elde etmesine yol açmıştır. Antisemitizm kavramı, Yahudileri nefret suçlarından korumak için icat edilmiş gibi görünse de, aslında Siyonizm'in eylemlerini örtmek amacıyla kullanılmaktadır.

Siyonizm, tüm Yahudileri kapsama iddiasında olan bir ideolojidir ve Holokost'u kullanarak kendine meşruiyet alanı yaratmaktadır. Antisemitizm yasalarına göre, Holokost'u inkâr etmek, Yahudileri eleştirmek suç sayılmaktadır. Bu yasalar, Siyonistlerin suçlarını Yahudilikle ilişkilendirerek koruma kalkanı oluşturma fikrine dayanmaktadır. Örneğin, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını söylemek antisemitizm olarak değerlendirilmektedir.

Yazar, geçmişte Siyonistlere yönelik ifadeleri nedeniyle nefret suçundan dava açıldığını ve bunun antisemitizm yasalarının kötüye kullanımını gösterdiğini belirtmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin Antisiyonizm Yasası çıkararak Siyonizm'in soykırım, cinayet ve terör eylemlerini savunmayı suç haline getirmesi gerektiğini önermektedir. Bu yasa, Gazze soykırımını inkâr etmeyi veya İsrail ve ABD'yi desteklemeyi cezalandırabilir ve diğer ülkelere örnek olabilir. Yazar, bunun Türkiye için tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulamaktadır.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
