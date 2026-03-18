Türkiye'nin Ateşkes Memnuniyeti

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan ve Pakistan'ın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Afganistan ve Pakistan'ın, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından yapılan çağrılara olumlu yanıt vererek, Ramazan Bayramı döneminde ateşkes ilan etmesinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar temelinde, ateşkese uyulmasını ve ateşkesin Afganistan ve Pakistan halklarına kalıcı barış ve refah sağlayacak bir sürece vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.