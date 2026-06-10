Türkiye'nin Ay Görevi Toplantısı Düzce'de Yapıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin Ay Görevi Toplantısı Düzce'de Yapıldı

Türkiye\'nin Ay Görevi Toplantısı Düzce\'de Yapıldı
10.06.2026 17:32
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Türkiye'nin Ay Görevi Bilimsel Çalışma Grubu toplantısı, Düzce'de gerçekleştirildi. İlk insanlı uzay misyonu için hazırlıklar sürüyor.

" Türkiye'nin Ay Görevi Bilimsel Çalışma Grubu" toplantılarının 4'üncüsü Düzce'de gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Türkiye'nin ilk astronotu ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, ilk insanlı uzay misyonunun, ülkenin uzay alanında bugüne kadarki hafızasını ve geleceğine yönelik özgüvenini inşa eden TÜBİTAK UZAY'ın ehil ellerinde şekil bulmuş olmasından mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Milli Uzay Programı hedefi doğrultusunda bugüne kadar 2 görevin, TÜBİTAK UZAY'ın ellerinde sonuca ve başarıya ulaştığını dile getiren Gezeravcı, şöyle devam etti:

"Nedir bunlar? Türk astronotu ve bilim misyonu ile TÜRKSAT 6A'nın uzaya fırlatılması. Milli Uzay Programı'nın hedefleri doğrultusundaki büyük ivmesine vesile olmuş 2 başarı hikayesi. Çok şükür belirlenen takvim dahilinde üçüncü görev olan Ay Araştırma Görevi'nin hazırlıkları da devam ediyor. Uzayın kısıtlı faaliyet alanı olan uydu alanının dışına çıkıp hem insanlı görevlerde hem de şu ana kadar keşfedilmiş alanın ötesine geçme motivasyonuyla hedef koyabilmiş ülkemizin ve devletimizin iradesinin hissedildiği programdan bahsediyorum. Bununla ilgili önümüzdeki yılın ilk 6 aylık süreci, şu anda hedef takvim olarak belirlenmiştir."

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanında her geçen gün daha ileriye gittiğinden bahsederek, "Biz, tarih boyunca hapsedildiğimiz öğrenilmiş çaresizliklerden artık hakikaten yorulduk. Bize neyi yapabileceğimizi, başarabileceğimizi değil de neyi yapamayacağımızı söyleyen zihniyetlerden yorulduk. Bir Türk vatandaşı olarak, kendisini ileri düzeyde konumlandırmış ülkelerinin vatandaşlarından hiçbir eksiğimizin olmadığını, muadillerimizle bir araya geldiğimiz yurt dışı organizasyonlar ya da bu tür projeler içerisinde çok net görüyoruz. Hiç mütevazı olmamıza gerek yok, pratik zekası çok yüksek bir ülkeyiz." diye konuştu.

TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes de "Türkiye'nin Ay Görevi" projesinin yürütücülüğü üstlendiklerini belirterek, "Takvim doğrultusunda devam ediyoruz. Zor bir proje, 3,5 tonluk bir uzay aracından bahsediyoruz. 400 bin kilometre irtifaya ulaşacak bir uzay aracı. Bu ülkemiz için de bir ilk. Bizim mühendisliğimiz açısından da irtifa rekoru olacak. Ay göreviyle inşallah seneye bu zamanlar fırlatmış olacağız. Amacımız sadece Ay'a ulaşmak değil, Ay'ın etrafında nitelikli operasyon yapmak ki bunu da arkadaşlarımız titizlikle planlıyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK UZAY Ay Görevi Bilimsel Çalışmalar Koordinatörü Fahri Öztürk ise 4,5 milyar yıl yaşında olan Güneş Sistemi'nin parmak izlerini taşıdığına inanılan ayla ilgili çalışmalara bilim açısından eşsiz hazine olarak baktıklarını, Ay'ın, değerli madenleri ve yerleşik su kaynakları barındıran dünyaya en yakın ulaşılabilir kaynak olduğunu kaydetti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından, TÜBİTAK UZAY ve TUA yetkilileri ile uzay alanından uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından sunum yapıldı.

Kaynak: AA

Alper Gezeravcı, Teknoloji, Türkiye, Güncel, Düzce, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Ay Görevi Toplantısı Düzce'de Yapıldı - Son Dakika

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