Türkiye’nin BM Genel Sekreter adayı Sinirlioğlu, "İnteraktif Diyalog Başlangıcı" toplantısında hedeflerini açıkladı:

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter adayı Feridun Sinirlioğlu, "Genel Sekreterlik görevine talibim çünkü BM'nin kusursuz olduğunu düşündüğüm için değil onun vazgeçilmez olduğuna inandığım için buradayım." dedi.

Eski Dışişleri Bakanı ve halen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreterliği görevini yürüten Sinirlioğlu, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "İnteraktif Diyalog Başlangıcı" toplantısında yaptığı konuşmada, BM Genel Sekreteri seçilmesi halinde izleyeceği politikaları ve öncelik vereceği alanları anlattı.

Sinirlioğlu, BM Şartı'na bağlı kalmanın idealizm meselesi olmadığını ve devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmenin yegane yolu olduğunu vurguladı.

BM Şartı'nın, uluslararası diyalog ve işbirliğine dair kural ve ilkeleri belirlediğine dikkati çeken Sinirlioğlu, "Onu yeniden icat etmeyeceğiz. BM Şartı, savaşın insanlığa ödettiği tarifsiz bedeli çok iyi bilen insanların bilgeliğiyle oluşturulmuştur." dedi.

Sinirlioğlu, adaylık yarışını kazanması halinde BM Şart'ına sıkı sıkıya bağlı kalacağını dile getirdi.

Henüz öngörülemeyen sınamalar

Uluslararası arenada devletler arasındaki güvensizliğin giderek derinleştiğine dikkati çeken Sinirlioğlu, uluslararası sistemin barış ve güvenliğe yönelik tehditleri ele alma konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Sinirlioğlu, BM'nin halihazırdaki sorunları ve henüz öngörülemeyen sınamaları aşmak için insanlığın elindeki en iyi şans olduğuna inandığını dile getirerek, "Genel Sekreterlik görevine talibim çünkü BM'nin kusursuz olduğunu düşündüğüm için değil onun vazgeçilmez olduğuna inandığım için buradayım." diye konuştu.

BM'nin evrensel meşruiyete, tarafları bir araya getirme gücüne ve ahlaki otoriteye sahip olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, bu özelliklere sahip başka hiçbir kurumun bulunmadığını söyledi.

Sinirlioğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir kurum, dünya halklarından aldığı ortak yetkiyle, hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir bireye hizmet etme ve kimseyi geride bırakmama taahhüdüne sahip değil. Genel Sekreter, BM Şartı'nın bağımsız bir koruyucusu, üye devletler arasında dürüst bir arabulucu ve dünyanın tek evrensel çok taraflı kurumunun etkin bir yöneticisi olmalıdır."

Tarafsızlık, deneyim, cesaret

Bu görevin dürüstlük, tarafsızlık, deneyim, cesaret, dikkatle dinleyebilme yetisi ve liderlik vasıflarına ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Sinirlioğlu, görevin kendisine emanet edilmesi halinde "çatışmaların önlenmesi ve çözümü, çok taraflılığa güvenin yeniden tesisi, yeni sınamalara hazırlık, sürdürülebilir kalkınma ve iklim eyleminin hızlandırılması, insan haklarının korunması" gündemlerine odaklanacağını söyledi.

Sinirlioğlu, görev süresinde fikir ayrılığı yaşanabilecek durumlarda taraflarla diyalog kurmayı taviz değil sorumluluk olarak göreceğini belirterek, "Değişken güvenlik ortamında yanlış anlaşılmaların önlenmesi ve hatalı hesaplama riskinin azaltılması için elzem." değerlendirmesinde bulundu.

Etkili arabuluculuk ve sessiz diplomasi

BM'nin barışa en çok ihtiyaç duyulan yerlere gitmeye hazır, aktif ve deneyimli diplomatik arabulucu olan genel sekretere ihtiyacının bulunduğuna işaret eden Sinirlioğlu, "Sessiz diplomasi, etkili arabuluculuğun olmazsa olmazı. 40 yıllık diplomatik kariyerimde öğrendiğim bir ders varsa o da şudur: Diyalog, her zaman mümkündür. Bunun için yalnızca bir platforma ihtiyaç vardır. BM ise bu platformların en önemlisi." diye konuştu.

BM'nin üstlendiği kritik rolleri yerine getirebilmesi için reforma ihtiyacının olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, şunları söyledi:

"Örgüt, daha çevik, şeffaf, dijital yetkinliğe sahip, mali açıdan sorumlu ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmalıdır. Somut sonuçlar üreten tek bir BM'ye ihtiyacımız var. Diplomasi, 'Hiçbir yolun görünmediği durumlarda bir yol bulmak.' demektir. Büyük çatışmaları tetikleyen dinamikleri anlayan bir genel sekretere ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Kariyerimi, bugün uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden sorunları ele almaya adadım. Bu sorunların birçoğu, doğup büyüdüğüm geniş bölgeye dayanmakla birlikte, etkileri tüm dünyada hissedilmekte."

Görevleri ve adaylık

Türkiye, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreter adaylığı için resmi başvurusunu ekim ayı sonunda yapmıştı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği için gerekli vasıflarını, yeteneklerini, uluslararası alandaki tecrübelerini ve kendisine duyduğu güveni dikkate alarak aday gösterilmesini uygun buldu." ifadelerini kullanmıştı.

Ağustos-Kasım 2015 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı, 2016-2023 yıllarında da Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerini yürüten kıdemli Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu, halen AGİT Genel Sekreteri olarak görev yapıyor.