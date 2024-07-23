Türkiye'nin Büyükelçisi Cem Utkan, Çad Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

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Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Cem Utkan, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby İtno'ya güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Utkan, Çad'ın başkenti Encemine'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda İdris Deby İtno tarafından kabul edildi.

Kabulde Büyükelçi Utkan, Cumhurbaşkanı İtno'ya güven mektubunu sunarak görevine resmen başladı.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Büyükelçi Utkan, Cumhurbaşkanı Itno ile başta ekonomi, güvenlik ve kalkınma olmak üzere tüm alanlarda ikili işbirliğinin güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtti.