Türkiye\'nin Cakarta Büyükelçisi Küçükcan, Endonezya Sanayi Bakanı Kartasasmita ile görüştü

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Sanayi Bakanı Agus Guwimang Kartasasmita ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükcan ve Kartasasmita görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Şubat tarihlerinde Endonezya ziyaretinde iki ülkenin sanayi bakanları tarafından imzalanan "Sanayi İşbirliği Ortak Komisyonu" kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı başta olmak üzere sanayi ve teknoloji alanlarındaki işbirliklerinin artırılmasına yönelik konuları ele aldı.

Bu yıl Türkiye-Endonezya diplomatik ilişkilerinin 75. yılının idrak edildiğine ve 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Ankara ziyareti sırasında 4 yeni işbirliği anlaşmasının imzalandığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılması gereken adımlar değerlendirildi.

Küçükcan, Türkiye ve Endonezya arasında 2022'de tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ilkinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto başkanlığında şubat ayında gerçekleştirildiğini belirterek, toplantı kapsamında 12 devletlerarası antlaşma imzalandığını ve ikili ilişkilerin ivme kazandığını ifade etti.

Görüşme sırasında, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG ve ortak batarya üretimi ile üniversite-sanayi ilişkileri ve etkileşimi bağlamında teknopark uygulamaları konularında da işbirliği imkanlarını gündeme getiren Büyükelçi Küçükcan, yeni kurulan Endonezya Varlık Fonu Danantara ve diğer yatırımcıların, savunma sanayi, sağlık ve turizm sektörlerinde Türkiye'de yatırım yapmalarından memnuniyet duyulacağını belirtti.

Ayrıca Küçükcan, Kartasasmita'ya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın Türkiye davetini de iletti.

Bakan Kartasasmita ise savunma sanayi alanındaki gelişmeler başta olmak üzere sanayi ve teknoloji alanlarında Türkiye'de kaydedilen gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

"Türkiye ve Endonezya Sanayi İşbirliği Ortak Komisyonu" kurulmasına yönelik adımların atılacağını aktaran Kartasasmita, söz konusu komisyonun yapacağı ön çalışmaları daha detaylı görüşmek amacıyla Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ifade etti.

Kartasasmita, daha önce TOGG ile deneme sürüşü yaptığını, aracın teknolojik özellikleri ve sürüş konforunu beğendiğini kaydetti.

Elektrikli araçlar için ortak pil üretimine de sıcak baktıklarını vurgulayan Kartasasmita, Endonezya'nın bu alandaki deneyimlerini Türkiye ile paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.