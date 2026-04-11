Araştırma: Türkiye'de İran-ABD/İsrail Çatışmasına İlişkin Güvenlik Kaygısı Yüksek
Araştırma: Türkiye'de İran-ABD/İsrail Çatışmasına İlişkin Güvenlik Kaygısı Yüksek

11.04.2026 18:29
Gündemar Araştırma'nın 'Türkiye Gündemi' araştırmasına göre, katılımcıların çoğunluğu İran ile ABD/İsrail çatışmasının Türkiye için ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu düşünüyor. Dış politika tercihleri arasında tarafsızlık ve diplomatik denge ön plana çıkıyor.

Gündemar Araştırma'nın 23-26 Mart 2026 tarihlerinde 60 ilde 2 bin 200 kişiyle yaptığı 'Türkiye Gündemi' araştırması, İran ile ABD/ İsrail çatışmasının Türkiye'deki algısını ve dış politika tercihlerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 61'i bu savaşın Türkiye'nin güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirtirken, yüzde 24'ü risk oluşturmadığını, yüzde 11'i kararsız kaldı ve yüzde 4'ü görüş bildirmedi. Risk algısı siyasi tercihlere göre değişiklik gösterdi; örneğin, İYİ Parti seçmeninde yüzde 47, diğer gruplarda ise yüzde 61-67 aralığında ölçüldü.

Dış politika tercihleri incelendiğinde, katılımcıların yüzde 31'i Türkiye'nin tamamen tarafsız kalması gerektiğini, yüzde 27'si diplomatik denge politikası izlenmesini, yüzde 21'i sınır güvenliğine odaklanılmasını ve yüzde 14'ü arabuluculuk rolü üstlenilmesini savundu. DEM Parti seçmeninde tarafsızlık oranı yüzde 52 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, MHP seçmeninde diplomatik denge yüzde 45 ile öne çıktı. Araştırmada ayrıca, Türkiye açısından en büyük riskin ne olduğu soruldu; yüzde 33'ü doğrudan güvenlik tehdidi, yüzde 27'si enerji fiyatlarının artması, yüzde 16'sı yeni bir göç dalgası olarak belirtti.

