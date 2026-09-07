Türkiye\'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar\'daki görevini tamamladı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Katar'daki görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda resepsiyonu düzenledi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona başkent Doha'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik personeli ve ailelerinin yanı sıra Katar'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Görev süresi boyunca yürütülen çalışmalara ve iki ülke arasındaki köklü ilişkilere değinen Büyükelçi Göksu, konuşmasında Türkiye'nin son yıllarda bölgede ve dünyada barış ile istikrarı hedefleyen aktif dış politikasına dikkati çekti.

Katar ile Türkiye arasındaki stratejik müttefikliğin ve dostane bağların gücünü vurgulayan Göksu, görev süresi boyunca bu ilişkileri her alanda daha ileriye taşımak ve verilen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Göksu, görev dönemi boyunca kendisine destek olan mesai arkadaşlarına ve Katar'daki Türk toplumuna teşekkürlerini sundu.

Veda resepsiyonu, davetlilere Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin ikramıyla???? sona erdi.