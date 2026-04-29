Türkiye'nin Dört Temel Sorunu ve Çözüm Yolları

Prof. Dr. Ahmet Özer, Türkiye'nin dört temel sorununu sıralıyor: hukukun muhalefete baskı aracı olarak kullanılması, barış sürecinin tamamlanması, Ortadoğu'daki savaşın etkilerinden korunma ve ekonomik kriz. İktidarın ayakta kalması bu dört konudaki tutumuna bağlı.

Ana muhalefete yönelik baskılar, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının tutuklanmasıyla artıyor. Amaç, en güçlü cumhurbaşkanı adayını devre dışı bırakmak, CHP'yi itibarsızlaştırmak ve Rusya tipi bir model inşa etmek. CHP'nin başarısı birliğini korumasına, sokağı hareketlendirmesine ve hukuksuzluklara dikkat çekmesine bağlı.

Barış sürecinde Öcalan'ın çağrısıyla PKK'nın silah bırakması tarihi bir fırsat. Ancak AKP'nin süreci ağırdan alması ve demokratik adımları atmaması risk oluşturuyor. Sürecin başarısı, hukuka dönülmesine ve demokratik adımlara bağlı.

ABD/İsrail-İran savaşı, Türkiye'nin iç cepheyi güçlendirme çağrısını sorgulatıyor. Muhalifleri içeri atarak iç cephe güçlendirilemez. Türkiye'nin güçlenmesi demokrasiye dönmesiyle mümkün.

Sonuç olarak, iktidar ya demokrasi ve hukuku kabul ederek bölgenin en güçlü demokrasisi olacak ya da yalnızlaşıp güçsüzleşecek. Ekonomik kriz de iktidarın aleyhine işliyor.