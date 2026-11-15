Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Kore gazisi Uzun için taziye mesajı yayımlandı - Son Dakika
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Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Kore gazisi Uzun için taziye mesajı yayımlandı

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Kore gazisi Pirağa Uzun'un tedavi gördüğü hastanede vefatı üzerine Trabzon Valisi Tahir Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç taziye mesajı yayımladı. Trabzonspor Kulübü de Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Uzun'a başsağlığı diledi.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Kore gazisi Pirağa Uzun için taziye mesajı yayımladı.

Vali Şahin, yayımladığı mesajda, Uzun'un vefatından üzüntü duyduğunu belirterek, "Merhum gazimize yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Genç de Uzun'un ömrünü onurla taşıdığı gazilik nişanıyla taçlandırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kahraman gazimizi daima saygı, minnet ve rahmetle hatırlayacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Trabzonspor Kulübü'nden yayımlanan mesajda da şu ifadelere yer verildi:

"???????Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan Kore gazimiz Pirağa Uzun'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. ???????İki yıl önce Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın daveti üzerine evimiz Papara Park'ta ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumuz Pirağa Uzun, taşıdığı gazilik onuruyla milletimizin hafızasında daima özel bir yere sahip olacaktır. Kore gazimiz Pirağa Uzun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA
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