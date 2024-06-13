Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Başkonsolos Erman Topçu, IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani'ye nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi Irak ziyaretleri ışığında Türkiye-IKB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Başkan'a sıcak karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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