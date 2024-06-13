Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Neçirvan Barzani ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Neçirvan Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-IKB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

13.06.2024 18:23
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'de bir araya geldi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Başkonsolos Erman Topçu, IKBY Başkanı Sayın Neçirvan Barzani'ye nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi Irak ziyaretleri ışığında Türkiye-IKB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Başkan'a sıcak karşılama için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Neçirvan Barzani ile görüştü - Son Dakika

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