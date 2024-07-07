Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek final maçı dev ekranlarda izlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek final maçı dev ekranlarda izlendi

Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Düzce'de düğün merasiminin ardından maçı izlemeye gelen çift, maç sonunda üzüntü yaşadı. Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de belediyeler tarafından kurulan dev ekranlar sayesinde vatandaşlar milli takıma destek verdi. Maç boyunca taraftarlar alkışlar ve tezahüratlarla takımlarını destekledi.

07.07.2024 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın, Bolu, Düzce ve Kocaeli'de vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti. Düzce'de düğün merasiminin ardından maçı izlemeye gelen çift, maç sonunda üzüntü yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent merkezindeki Millet Bahçesi'nde karşılaşma dolayısıyla iki dev ekran kuruldu.

Maçı buradaki eski Sakarya Atatürk Stadı'ndan hatıra olarak bırakılan tribünden izleyen vatandaşlar, milli takıma destek verdi.

Zonguldak

Zonguldak'ta belediyenin sahilde kurduğu dev ekranda Türkiye-Hollanda maçını izleyen vatandaşlar, karşılaşma boyunca takıma destekte bulundu.

Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Karabük

Karabük Belediyesince Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların maçı izlemesi için dev ekran kuruldu. Belediye tarafından vatandaşlara çekirdek ikram edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar dev ekrandan maçı izledi.

Bartın

Bartın'da belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda ve İnkumu'da milli maç için dev ekran kuruldu.

Dev ekranın bulunduğu alan ve çevresinde polislerce geniş güvenlik önlemi alındı.

Bolu

Boku Hükümet Meydanı'nda Türkiye-Hollanda maçı coşkuyla izlendi.

Bolu Belediyesi tarafından Hükümet Meydanı'nda dev ekran kuruldu. Belediye ekipleri tarafından seyircilere sandalye ve tabure dağıtıldı.

Yüzlerini kırmızı-beyaza boyayarak milli takıma olan destek gösteren vatandaşlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.

Düzce

Düzce'de vatandaşlar, Türkiye-Hollanda maçını, Millet Bahçesi ve Bahçeşehir Sosyal Alanı'na kurulan dev ekrandan takip etti.

Karşılaşmayı, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve AK Parti Genel Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir vatandaşlarla izledi.

Milli takım forması giyen bazı vatandaşların bozkurt işareti yaptığı görüldü.

Gelinlikle maçı izlemeye geldi

Düzce'de düğünlerinin ardından Millet Bahçesi'ne gelerek maçı izleyen Celil ve Betülay Çelik, maç sonunda üzüntü yaşadı.

Gelinlik ve damatlıkları ile maçı izlemeye gelen çift, AA muhabirine, düğünlerini erken biterek milli takımı desteklemeye geldiklerini fakat turu geçememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Damat Celil Çelik, "Temennimiz turu geçmekti. Yarı finale çıkmayı bekliyorduk ama nasip olmadı. Bu bizim mutlu günümüz ve milli takımımızla mutlu olmak istedik. Nasip olmadı." dedi.

Gelin Betülay Çelik te milli takımın elenmesine çok üzüldüğünü anlatarak, "Düğünü bir an önce bitirip buraya gelmek istedik. Takımımıza destek olmak istedik. Ama olmadı sağlık olsun. Her daim onların yanındayız." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar maçı, Kent Meydanı'na kurulan ekrandan seyretti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana kurulan dev ekrandan maçı izlemeye gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Vatandaşlar, diğer ilçelerde de meydanlara kurulan dev ekranlarda maçı izledi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Zonguldak, Hollanda, Kocaeli, Karabük, Sakarya, Türkiye, Bartın, Düzce, Bolu, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek final maçı dev ekranlarda izlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var Montella: Gurur duymamız gereken bir tablo var
00:41 Arda Güler’den alkışlanacak hareket Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti
00:27 A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella’ya kesildi A Millilerimizin Hollanda yenilgisinin faturası Montella'ya kesildi
00:11 A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda’ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya elendikten sonra gözyaşlarına boğuldu
23:45 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda’ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024’e veda etti 1-0 öne geçtiği maçta Hollanda'ya 2-1 mağlup olan A Milli Takımımız, EURO 2024'e veda etti
00:19 Neler kaçırdık neler A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi Neler kaçırdık neler! A Milli Takımımız, Hollandalı kaleciyi geçemedi
23:31 Makinist, Marmaray’ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti Makinist, Marmaray'ı durdurup milli maçı izleyen taraftarlara eşlik etti
23:14 Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti Arda Güler, asistleriyle Avrupa Şampiyonası tarihine geçti
23:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin’in golüne böyle sevindi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Akaydin'in golüne böyle sevindi
22:35 Türk düşmanlığı sınır tanımıyor Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler Türk düşmanlığı sınır tanımıyor! Bozkurt işaretleriyle İstiklal Marşımız okunurken yayını kestiler
22:03 Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı Fenerbahçe, Admira Wacker ile berabere kaldı
21:23 Takımı fena hazırlamış Montella’dan maç öncesi bomba açıklamalar Takımı fena hazırlamış! Montella'dan maç öncesi bomba açıklamalar
20:24 Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin’e geldi Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi
19:54 İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti İçki içerken balkondan düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2024 01:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin EURO 2024 çeyrek final maçı dev ekranlarda izlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement