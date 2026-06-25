Türkiye'nin Gine Bissau Büyükelçisi Göreve Başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin Gine Bissau Büyükelçisi Göreve Başladı

Türkiye\'nin Gine Bissau Büyükelçisi Göreve Başladı
25.06.2026 17:14
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Büyükelçi Kahyaoğlu, güven mektubunu Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Inta-A'ya sundu.

Türkiye'nin Bissau Büyükelçisi Mehmet Cem Kahyaoğlu, güven mektubunu Geçiş Dönemi Devlet Başkanı General Horta Inta-A'ya sundu.

Gine Bissau Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Büyükelçi Kahyaoğlu'nun güven mektubunu Inta-A'ya sunduğu bildirildi.

Açıklamaya göre Inta-A, Türkiye ile Gine Bissau arasındaki ilişkilerin uzun yıllara dayandığını vurgulayarak, Türkiye'yi "kardeş ülke" olarak nitelendirdi.

Türkiye'nin çeşitli sektörlerde Gine Bissau'ya sağladığı destek dolayısıyla Ankara'ya teşekkür eden Inta-A, göreve geldikten sonra daha önce başlatılan kalkınma projelerinin sürdürülmesi talimatını verdiğini söyledi.

Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen yeni havalimanının ülke için gurur kaynağı olduğunu dile getiren Inta-A, Batı Afrika Kalkınma Bankası (BOAD) temsilcisini burada ağırladığı sırada havalimanının büyük övgü aldığını aktardı.

Inta-A, Türkiye'nin Gine Bissau İçişleri Bakanlığına sağladığı desteğin önemli kazanımlar sağladığını vurgulayarak, Büyükelçi Kahyaoğlu'na iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli desteği vereceğini belirtti.

Ayrıca Inta-A, Türk şirketi FB Group ile Türk Hava Yollarının ülkedeki faaliyetlerine desteğinin süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Gine Bissau Büyükelçisi Göreve Başladı - Son Dakika

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