Türkiye'nin İlk Keten Müzesi Sinop'ta - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Keten Müzesi Sinop'ta

Türkiye\'nin İlk Keten Müzesi Sinop\'ta

Sinop Keten Müzesi, ketenin tarihini ziyaretçilere sunuyor ve kent turizmine katkı sağlıyor.

31.10.2024 12:46
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Sinop'ta açılan ve Türkiye'nin ilk keten müzesi olma özelliğini taşıyan Sinop Keten Müzesi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, KUZKA desteğiyle mayıs ayında kente kazandırılan müze, ketenin geçmişten günümüze kadar uzanan yolculuğunu ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ziyaretçilerinin, keten bitkisi, ketenin ipe dönüşümü, eski keten dokuma tezgahları, ketenden tekstil ürünlerinin nasıl üretildiği gibi pek çok konuda bilgi edinebildiği müze, kent turizmine de önemli katkılar sunuyor.

Kentin ve bölgenin keten kültürünün sergilendiği müzede, ilerleyen dönemlerde keten ürünlerinden oluşan hediyelik eşya satış bölümü ile keten dokumasının deneyimlenebileceği deneyim atölyesi de hizmete açılacak.

Müze ziyaretçilerinden İlgün Görgün Kaya, müzeyi ziyaret ettiğinde çocukluk anılarının tazelendiğini söyledi.

Müzede ketenle ilgili süreçlerin çok güzel anlatıldığını vurgulayan Kaya, "Bu tarihi konağın her katında eski anılarımız tazelendi. Ketenin hikayesi burada çok da güzel bir şekilde sergilenmiş ve anlatılmış. Sinop'a gelen herkesin burayı gelip görmesini çok isterim. Kendi adıma gelip gördüğüm için çok mutlu oldum. Yapanların ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'dan Sinop'a gelen Hasibe Tutku ise tarihi ve kültürel mirasa ilgi duyduğunu belirtti. Tutku, şunları kaydetti:

"Keten Müzesini merak ettiğim için oğlumla gezmeye geldik. Antalyalıyım bizim yörede de kirman, çıkrık gibi şeyler kullanılıyor. İlgimi çekti, bir an çocukluğuma gittim diyebilirim. Müzeyi gezmekten dolayı çok mutlu oldum. Yapanların emeklerine sağlık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Keten Müzesi Sinop'ta - Son Dakika

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