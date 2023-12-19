 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali için protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali için protokol imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali için üniversitelerle kurumsal paydaş protokolü imzalandı. Protokol kapsamında üniversiteler festivale uygulama, alan, iletişim ve tanıtım, mali ve finansman konularında destekler sunacak.

Türkiye\'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali için protokol imzalandı
19.12.2023 - 15:25,
Abone Ol

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde 2-3 Mart 2024'te düzenlenecek Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali (Sosyalfest) için üniversitelerle kurumsal paydaş protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Türkiye yüzyılı için harekete geç, Sosyalfest ile gelişime öncülük et" sloganıyla Türkiye'nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunulması amacıyla yapılacak festivale yönelik görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'i ziyaret eden Kırışık, yapılabilecek işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Kırışık, ziyaretlerin ardından rektörlerle Sosyalfest kurumsal paydaş protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında üniversitelerden festivale uygulama, alan, iletişim ve tanıtım, mali ve finansman konularında destekler sunulacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Fatih Kırışık, Karabük, Türkiye, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali için protokol imzalandı - Son Dakika


15:34
Bakan Tekin'e TBMM'deki 'tarikat' çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26
Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22
Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51
Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42
Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27
DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak

Son Dakika
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
15:22 Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a sert sözler: İkisi de korkak
14:51 Gaziantep'te derede bebek cesedi bulundu
14:42 Erik altınla yarışıyor! 3 tanesi 160 TL
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:27 DEM Parti, 11 ilin 27 ilçesinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek
14:19 Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Bizde kavga gürültü yok rahatız, inşallah sonu iyi olacak
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 16:14:36. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Sosyal Bilimler Festivali için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement