Türkiye Karton Ambalaj Sektörü 2026 İlk Çeyrekte İhracatta Yüzde 0.37 Azalma Kaydetti

09.04.2026 17:39
2026'nın ilk çeyreğinde Türkiye'nin kâğıt-karton ambalaj sektörü yüzde 0.37'lik bir azalma ile 251 milyon USD'lik ihracat gerçekleştirdi. KASAD Başkanı Alican Duran, sektörün ikinci yarıdan itibaren toparlanacağı ve 2027'de büyüme yaşanacağı öngörüsünde bulundu.

2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin kâğıt-karton ambalaj sektörü, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.37'lik bir azalma kaydetse de toplamda 251 milyon USD'lik ihracat rakamına ulaştı. KASAD Başkanı Alican Duran, bu azalmayı geçici olarak değerlendirerek, ikinci yarıda sektörün hızla toparlanacağını ve 2027'de güçlü bir büyüme yaşanacağını belirtti.

Sektör, 2026 ilk çeyrekte en fazla ihracatı Birleşik Krallık'a yaparken, ABD pazarında yüzde 25.89'luk önemli bir artış görüldü. Diğer önemli pazarlar arasında Fransa, Almanya ve Irak yer aldı, ancak Irak son iki yılda en fazla düşüş kaydeden ülke oldu. KASAD, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen, sürdürülebilir ambalaj talebi ve Avrupa'dan gelen değişikliklerle Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendireceğini vurguladı.

Duran, nakit akışı yönetiminin kritik olduğunu belirterek, ABD pazarında daha etkin olmayı planladıklarını ve UR-GE projesi kapsamında alım heyeti programları gibi faaliyetlerle bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti. Sektör, mevcut zorluklara rağmen, güçlü ihracat potansiyeli ve planlı stratejilerle geleceğe umutla bakmaya devam ediyor.

