Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde iftar programı düzenlendi

09.03.2026 11:33
Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinde, Mısırlı ailelerin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Büyükelçilik konutunun bahçesinde düzenlenen iftar davetine, Mısırlı ailelerden oluşan 250 kişi ile Mısır basın ve medya temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, iftar programında yaptığı konuşmada ramazan ayının yalnızca ibadet değil aynı zamanda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna işaret etti.

Ramazan ayında zekat ve fitrenin yanı sıra sadaka ve paylaşmanın da İslam'ın ruhunun ve vecibelerinin bir parçası olduğunu belirten Şen, Müslümanların bu ayda insanların hayatlarına dokunarak imkanlarını paylaşmasının önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda da her ramazan ayında Mısırlılarla çeşitli dayanışma faaliyetleri düzenlediklerini ifade eden Şen, bu yıl iftar programını büyükelçilik konutunun bahçesinde gerçekleştirerek daha sıcak bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bir Türk olarak ramazan ayında kendisini Mısır toplumunun bir parçası gibi hissettiğini dile getiren Şen, bu tür faaliyetleri hem insani hem de İslami bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.

Şen ayrıca bölgede son dönemde artan savaşlar ve güvenlik riskleri karşısında Türkiye ile Mısır arasındaki dayanışma ve işbirliğinin daha da önem kazandığını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Mısır ile ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda işbirliği ve koordinasyonu sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Kahire, Güncel, İftar, Son Dakika

