Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Dağıstan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu

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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulundu.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Bilgiç, ziyareti kapsamında Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov ile bir araya geldi.

Bilgiç, görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "Rusya ile mükemmel ilişkilerimiz var. İkili ticaret hacmi 60 milyar dolardan fazla." dedi.

Dağıstan bölgesiyle işbirliği potansiyelini de değerlendiren Bilgiç, "Dağıstan ile işbirliği konusunda en verimli yön turizm. Deneyimimizi paylaşmaya hazırız. Bu alanda yatırımcı da bulabileceğimizi düşünüyorum. Bazı Dağıstan şehirlerinin Türkiye'nin kardeş şehirleri olduğunu ve altyapının çok gelişmiş olduğunu biliyorum. Belki oradan yatırımcıları Dağıstan'a davet edebileceğiz." diye konuştu.

Türkiye ile Dağıstan arasında çeşitli yönlerde uçak sefer sayısını yükseltme teklifinde bulunan Bilgiç, spor ve kültür alanına da ilgi gösterdiklerini belirtti.

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Melikov da turizmin gelişimi için ekonomik bileşenin oluşturulmasının önemini vurguladı.