Türkiye\'nin Mühendis Kızları Projesi, Uluslararası Ödül Kazandı

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LİMAK Vakfı tarafından dokuz yıldır sürdürülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact (UNGC) tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024 kapsamında, 'People' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla 2015 yılında Limak Vakfı tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi, uluslararası arenada ödüle layık görüldü. Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler ile globalde yolculuğuna devam eden proje, UN Global Compact tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024 kapsamında, 'People' kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin Mühendis Kızları (Global Engineer Girls) projesine, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi yönündeki faaliyetleri dolayısıyla ödül verildi. Genç kadınlara mühendislik alanında eğitim, mentörlük ve kariyer fırsatları sunan proje, yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle kadınların mühendislik alanındaki potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.