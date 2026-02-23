Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Claudio Cordone ile Görüştü

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcılığı görevine atanan Claudio Cordone ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilci Yardımcısı görevine atanan Claudio Cordone ile Büyükelçilikte bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'deki güncel gelişmeler ile bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.