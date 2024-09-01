Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeyi görüşmeye hazır olduğu belirtildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeyi görüşmeye hazır olduğu belirtildi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu ancak şartların henüz kararlaştırılmadığını söyledi. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın üst düzey yetkililerinin katılacağı bir toplantı düzenlenebilir. Lavrov, Türkiye, Suriye, Rusya ve İran temsilcilerinin önümüzdeki dönemde Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını bildirdi.

01.09.2024 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeyi görüşmeye hazır olduğunu ancak şartların henüz kararlaştırılmadığını söyledi.

Russia Today televizyonunda bir programa katılan Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin açıklamalar yaptı.

Lavrov, "Türkler görüşmeye hazır, ancak henüz belirli parametreler üzerinde anlaşmaya varılmadı. Mültecilerin geri dönüşünden, terör tehdidini bastırmak için gerekli önlemlerden bahsediyoruz. Böylece Türk birliklerinin bölgedeki varlığına gerek kalmayacak. Bunların hepsi üzerinde çalışılıyor" dedi.

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın üst düzey yetkililerinin katılacağı bir toplantı düzenlenebilir

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2023'te Türkiye, Suriye, Rusya ve İran temsilcilerinin katıldığı toplantılara değinerek, söz konusu ülkelerin üst düzey yetkililerinin önümüzdeki dönemde Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin normalleşmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını bildirdi.

Lavrov, "Geçtiğimiz yıl, hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve özel ajansların katılımıyla toplantılar düzenlemek için büyük çaba sarf ettik. Bunları Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yol açabilecek koşulları görüşmek için kullandık. Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran temsilcileri katıldı. Şimdi başka bir toplantı hazırlamanın makul olacağına inanıyoruz. Öngörülebilir gelecekte gerçekleşeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sergey Lavrov, Türkiye, Ankara, Suriye, Rusya, İran, Şam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeyi görüşmeye hazır olduğu belirtildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:47 Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi Gurme Vedat Milor trafik kazasında ölümden döndü: Emniyet kemeri takmasam benim için daha kötü olabilirdi
16:27 Diyarbakır’da kayıp kız çocuğu Narin’i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kayıp kız çocuğu Narin'i arama çalışmaları sürüyor
15:59 CHP lideri Özel: “Mustafa Kemal’in askerleriyiz“ diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
14:43 Netflix’ten skandal dizi Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta’ya tepki yağıyor Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
14:34 Diyarbakır’da 2 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi Diyarbakır'da 2 bölge geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
16:55 Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı’yı kaybetti Trabzonspor, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanda Abdullah Avcı'yı kaybetti
16:45 Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’den Uyarı: ’Tunceli’de Deprem Bekliyorum’ Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarı: 'Tunceli'de Deprem Bekliyorum'
16:38 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı tarafsız sahada oynanabilir iddiası
16:25 Yalı Çapkını’nda Seyran’a yeni partner geliyor Cem Söküt kadroya dahil oluyor Yalı Çapkını'nda Seyran'a yeni partner geliyor! Cem Söküt kadroya dahil oluyor
16:21 Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor Gazeteci Halis Mutlu: Filistin Toprakları İçin Mücadele Etmemiz Gerekiyor
16:16 Amedspor maçına “Yeşil“ maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı Amedspor maçına "Yeşil" maskeleriyle giden 11 kişi gözaltına alındı
16:11 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin’in babasından ilk sözler Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler
15:47 Beşiktaş’ta sürpriz ayrılık Herkes Aboubakar ve Chamberlain’in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık! Herkes Aboubakar ve Chamberlain'in gitmesi beklerken genç yıldız takımdan ayrıldı
15:41 Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü Yavru köpeği dirgen saplayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 18:45:03. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Suriye'den asker çekmeyi görüşmeye hazır olduğu belirtildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement