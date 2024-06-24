Türkiye\'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Dışişleri Bakanlığına güven mektubunu sundu

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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Dışişleri Bakanlığına güven mektubunun örneğini sundu.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya Milli Birlik Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığını yürütmekle görevli Tahir el-Bağur'a nezaket ziyaretinde bulunduğu ve güven mektubunun örneğini tevdi ettiği belirtildi.

Büyükelçi Güven Begeç'in ilerleyen günlerde, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'ye güven mektubunun aslını sunması bekleniyor.