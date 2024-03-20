Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, güven mektubunu sunmak üzere Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, güven mektubunu sunmak üzere Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü

Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Türkiye'nin yeni büyükelçisi olarak atanan Ahmet Misbah Demircan'ın güven mektubunu kabul etmek üzere bir araya geldi. İki ülkenin tarihi dostluk bağları, bu görüşmeyle daha da derinleştirme fırsatı buldu.

20.03.2024 02:15  Güncelleme: 02:16
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Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, güven mektubunun örneğini sunmak üzere Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile görüştü.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Türkiye'nin yeni büyükelçisi olarak atanan Sayın Ahmet Misbah Demircan için hazırlanan güven mektubunun örneğini kabul etmek üzere Demircan ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

İki ülkenin tarihi dostluk bağlarının yakın ilişkilerin tesisinde büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, bu görüşme vesilesiyle ikili ilişkilerin daha da derinleştirme fırsatı yakalandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, güven mektubunu sunmak üzere Tunus Dışişleri Bakanı ile görüştü - Son Dakika

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