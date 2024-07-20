Türkiye'nin ünlü caz sanatçıları Kaş Caz Festivali'nde sahne alacak

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Türkiye'nin ünlü caz sanatçılarının sahne alacağı "6. Kaş Caz Festivali", 23-25 Ağustos'ta Kaş Marina'da düzenlenecek.

Caz festivalinde sahne alacak isimler arasında, 1970'li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını güncel altyapıyla tekrar düzenleyen Hey! Douglas, Kalben, multi-enstrümantalist Deniz Mahir Kartal, Birsen Tezer, İlhan Erşahin, DJ Barthez ve Gürol Ağırbaş bulunuyor.

Festivalin kapanışı, caz müziğin önemli isimlerinden İlhan Erşahin ile yapılacak. Erşahin'in caz riflerini, Alp Ersönmez'in groovy basları, Turgut Alp Bekoğlu'nun davulları ve İzzet Kızıl'ın perküsyonları tamamlayacak.

Festivalin günlük ve kombine bilet satışları Biletix adresinden yapılıyor. Programa eklenecek yeni isimler ve diğer detaylar "kascazfestivali" adresinden takip edilebilir.