Türkiye Nükleer Deneme Yasağında Önemli Destekçi

ZEYNEP KATRE ORAN - Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO) Genel Sekreteri Robert Floyd, Türkiye'nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın en güçlü destekçilerinden biri olduğunu söyledi.

Floyd, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nükleer denemelere yeniden başlanması riskinin, "son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı" uyarısında bulunan Floyd, yaklaşık 30 yıl önce kabul edilen Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'na rağmen bazı ülkelerin yeniden nükleer denemelere dönmeyi gündeme taşımasının endişe yarattığını vurguladı.

Floyd, nükleer denemelere geri dönülmesinin küresel güvenlik açısından ciddi riskler doğuracağını, dünyayı istikrarsız ve tehlikeli hale getireceğini ifade etti.

Özellikle nükleer silah sahibi ülkelerden birinin denemelere yeniden başlaması halinde diğer bölgelerde de benzer adımların atılabileceğini aktaran Floyd, bu durumda "nükleer deneme karşıtı" normun dünya genelinde zayıflayabileceğini dile getirdi.

Floyd, anlaşmanın imzalandığı günden bu yana nükleer deneme sayısının 12'nin altında kaldığını, anlaşma öncesinde ise 2 binden fazla deneme yapıldığını belirterek, anlaşmanın nükleer denemeleri önleme açısından başarı sağladığına işaret etti.

Anlaşmanın henüz hukuki bağlayıcılığa sahip olmadığını hatırlatan Floyd, buna rağmen ülkelerin siyasi taahhütlerine büyük ölçüde bağlı kaldığını ve bu durumun sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

"Türkiye anlaşmanın güçlü destekçilerinden biri"

Floyd, CTBTO bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası izleme ve takip sistemi sayesinde dünya genelinde 300'den fazla istasyonla yer kabuğundaki titreşimler, atmosfer ve okyanuslardaki hareketlilik ve radyoaktif materyalin takip edilebildiğini, bu sistemin nükleer denemelerin tespitinde kritik rol oynadığını aktardı.

Türkiye'nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın en güçlü destekçilerinden biri olduğuna dikkati çeken Floyd, "(Türkiye) Anlaşma imzaya açılır açılmaz kabul ettiler. 307 takip istasyonumuzdan birini, birincil sismik istasyonunu işletiyorlar. Bunu oldukça başarılı şekilde yapıyorlar." dedi.

Floyd, Türkiye'nin diplomatik ve mali destek ile teknik kapasite açısından da önemli rol oynadığını, Türkiye'nin katkılarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.