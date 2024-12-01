Türkiye, Okul Öncesi Eğitimde En Büyük Artışı Sağladı - Son Dakika
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Türkiye, Okul Öncesi Eğitimde En Büyük Artışı Sağladı

Türkiye, Okul Öncesi Eğitimde En Büyük Artışı Sağladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta okul öncesi eğitim okullaşma oranının %95,44'e ulaştığını ve Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en büyük artışı yakaladığına dikkat çekti.

01.12.2024 16:10  Güncelleme: 16:11
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta (brüt) yüzde 95,44'e ulaştırdık. Böylece OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik" dedi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimde gelinen noktayı değerlendirdi. Tekin, "Çocuklarımızın yaşam boyu süren gelişim sürecinin temeli, hayatın ilk yıllarında atılan küçük ancak önemli adımlarla şekilleniyor. Okul öncesi eğitimde edinilen beceriler, çocuğun ileriki yaşamında ve bir üst öğretim kademesinde karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilme yeteneğini artırdığı gibi onun daha başarılı, mutlu ve üretken olmasına imkan tanıyor. Bakanlık olarak 2002 yılı öncesinde ihmal edilen okul öncesi eğitim dönemine önem veriyor, çalışmalarımızı bu bilinçle şekillendirerek evlatlarımızın daha müreffeh bir geleceğe taşımak için kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "1992 yılında yüze 5,1 olan ve 1992-2002 yılları arasında sadece yüzde 11,5'e yükseltilebilen okul öncesi eğitim okullaşma oranını, yapmış olduğumuz çalışmalarla 2023-2024 eğitim öğretim yılında 5 yaşta (brüt) yüzde 95,44'e ulaştırdık. Böylece OECD'nin 'Bir Bakışta Eğitim Raporu'na göre Türkiye'yi okul öncesi eğitimde tüm ülkeler arasındaki en büyük artış sağlayan ülke konumuna getirdik Ülkemizin dört bir yanında her kademe ve alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi ve okul öncesi eğitimde de evlatlarımızı bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerimizle şekillendirdiğimiz yeni ve farklı çalışmalarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Okul Öncesi Eğitimde En Büyük Artışı Sağladı - Son Dakika

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