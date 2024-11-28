Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Güçleniyor

Türkiye-Pakistan Savunma İşbirliği Güçleniyor

Ramsa Savunma, Pakistan'da tank imalatçısıyla sözleşme imzalayarak savunma sanayisinde yeni bir adım attı.

28.11.2024 13:46
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Türkiye ve Pakistan arasında savunma sanayisi firmaları tarafından kurulan ilişkilere tankın merkezde olduğu bir yenisi eklendi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi Ramsa Savunma, yurt dışı faaliyetleri kapsamında yeni ihracat başarısına imza attı.

Ramsa Savunma Genel Müdürü Ramazan Gücükturalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılından bu yana talaşlı imalat, kaynaklı imalat, kesim-büküm imalatı, hidrolik montaj atölyesi, klinik laboratuvar ve ölçüm kabiliyetleriyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Savunma sanayisine yönelik olarak nihai ürün, alt sistem üretimi ve ana sanayi tedarikçiliği yaptıklarını anlatan Gücükturalı, dizayndan kart tasarımına yazılımdan talaşlı imalata kadar birçok kabiliyete sahip olduklarını ifade etti.

Nihai ürünleri arasında insansız hava araçları, insansız kar araçları, yılan robotu, eskeleton sistemi, patlamamış mühimmatları ayrıştıran pençe sistemi bulunduğunu belirten Gücükturalı, alt sistemlerde ise güvenlik ekipmanları, bakım sistemleri, enerji sistemlerine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Ramsa Savunma olarak ilk büyük ihracatlarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptıklarını bunu Suudi Arabistan'a yönelik bir anlaşmanın izlediğini anlatan Gücükturalı, Pakistan'daki IDEAS Fuarı'nda da katılımcı olarak değil sözleşme imzalamak üzere bulunduklarını söyledi.

Pakistan'ın tank imalatçısı olan devlet firması HIT ile beraber yaklaşık 14 farklı kalemde hem mutabakat muhtırası hem de nihai sözleşme imzaladıklarını bildiren Gücükturalı, bu kapsamda ağır silah namlu imalatı, teknoloji transferi ve yedek parça gibi hususları içeren bir anlaşmaya imza attıklarını ifade etti.

TURAL, ocak ayı sonunda saha testine çıkacak

Bu sürecin devamında ise kendi geliştirdikleri insansız kara aracı TURAL'ın Asya ayağının Pakistan'da yapılması için niyet anlaşması imzaladıklarını dile getiren Ramazan Gücükturalı, şöyle konuştu:

"İlk sözleşme tamamlandı, transferler de yaklaşık bir hafta içerisinde sonuçlanacak. Yaklaşık 1,5 ay sonra ilk sevkiyatlarımızı yapmış olacağız. İlk sevkiyatımız tank malzemelerinin yedek parçaları kısmında olacak. Sonrasında alt sistem olarak devam edecek. En sonunda ortaklaşa üretim kısmına geçmiş olacağız.

TURAL-1 şu anda dünyada kendi segmentinde, orta segmentte kara araçları içerisindeki en donanımlı cihaz olma özelliğini taşıyor. Hem hava araçları hem kara araçları hem silah sistemleri hem de taşıma sistemlerine sahip bir araç. 4 farklı modülle çalışabilme özelliklerine sahip. Yani hem lidarla hem radarla hem 4G'li hem de kendinden web sistemiyle bir çalışma sistemi sunuyor. Bu ürünün Asya ayağını Pakistan'da beraber üretmek için ön anlaşmamızı yaptık. Eğer nasip olursa da tüm Asya ülkelerinde Pakistan üzerinden üretim yaparak devam edeceğiz."

Gücükturalı, ürünün tasarım, yazılım ve elektriksel süreçlerinin büyük oranda bittiğini ve ocak ayı sonu itibarıyla ürünü sahada test edeceklerini bildirdi.

Yerli imkan ve kabiliyetlerin bir araya getirilmesiyle hayata geçirilecek üretim ve yatırımın önemini vurgulayan Gücükturalı, "Bizimle beraber hareket edebilecek birçok yerli firmamıza da kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm kabiliyetlerimizle hem iş geliştirme hem üretim kabiliyetlerimizle herkese fayda sağlamaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum. Bunun yanında yürüttüğümüz bazı projelerde yatırım ortaklığı şeklinde de ilerliyoruz. Önümüzdeki günlerde yatırımcılarla bu yönde çeşitli görüşmelerimiz olacak." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Politika, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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