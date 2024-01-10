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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı ortak tedbirler alıyor - Son Dakika
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Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı ortak tedbirler alıyor

Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan 'Üçlü Girişim' kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Görev Grubu Mutabakatı yarın İstanbul'da imzalanacak. Mutabakat metni, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları tarafından imzalanacak ve Karadeniz'deki mayın tehdidine karşı ortak tedbirler alınacak.

Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Karadeniz\'deki mayın tehlikesine karşı ortak tedbirler alıyor
10.01.2024 - 10:23,
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Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan "Üçlü Girişim" kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri (MCM Black Sea) Görev Grubu Mutabakatı yarın İstanbul'da imzalanacak.

Mutabakat metninin imzalanacağı törenin Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda yarın saat 11.00'de yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov'un mutabakat metnini, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile imzalaması bekleniyor.

Ukrayna'da 2022 yılı şubat ayında başlayan savaş sonrası Karadeniz'e kıyıdaş ülkeler bu savaştan etkilenmeye başladı.

1907 Lahey Sözleşmesi, herhangi bir sebeple demirleme donanımlarından ayrılmaları halinde bir saat sonra kendiliğinden zararsız hale gelmeyen deniz mayınlarının kullanılmasını yasaklıyor. Ancak mayınların sürüklenmesi halinde ateşleme mekanizmalarının devre dışı kalıp kalmayacağı konusunda bir hüküm bulunmuyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 26 Mart 2022'den itibaren deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, Tuzla sınıfı karakol gemileri, mayın avlama gemileri, ani müdahale botları, sahil gözetleme radarları ve elektro optik sistemlerle mayın gözetleme faaliyetleri kesintisiz sürdürülüyor.

Deniz Kuvvetlerince alınan tedbirlere ek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan çalışmalarla Romanya ve Bulgaristan ile Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı bir "Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu" oluşturulması hususunda mutabık kalındı, teknik heyetler seviyesinde, geçen eylülde görüşmelere başlandı.

Karadeniz'in emniyetine büyük katkılar sağlayacak

Karadeniz'de seyrüsefer emniyetine katkı sağlaması hedeflenen grubun herhangi bir ülke ile yapıya karşı veya alternatif olarak teşkil edilmediği, sadece savunma amaçlı oluşturulduğu kaydediliyor.

Yıllık Harekat Planı'nın tatbikat, eğitim ile liman ziyaretleri gibi konuları da içerecek şekilde yıllık belirlenmesi hususlarında uzlaşıldığı belirtiliyor.

Üç kıyıdaş NATO müttefiki ülkenin "MCM Black Sea" inisiyatifiyle operasyonel olarak işlevsel halde Karadeniz'i tekrar güvenli bir bölge haline getirmek için çalışmalarına devam edeceği vurgulanıyor.

Yılda en az iki defa toplantı yapılacak

Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakatı ile inisiyatifin yürütme organı olarak tarafların Deniz Kuvvetleri Komutanlarının katılımıyla bir komite oluşturulması ve yılda en az iki defa toplantı icra edilmesi planlanıyor.

Ayrıca inisiyatifin komutasının altı aylık periyotlarla dönüşümlü yürütülmesi, görevi yürütecek birlik ve filo komutanlarının, komutayı devralacak ülkeden görevlendirilmesi öngörülüyor.

İnisiyatifin her ülkeden birer mayın karşı tedbirleri gemisi ile bir komuta kontrol gemisinden oluşması, altı ayda en az iki defa on beşer günlük periyotlarla harekat icra edilmesi bekleniyor.

Görev grubunun imzalanan muhtıranın ardından her üç ülkenin iç hukuk prosedüründen geçtikten sonra aktif hale getirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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Karadeniz, İstanbul, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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