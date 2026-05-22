Türkiye'nin Ruanda ile artan işbirliği vurgusu

22.05.2026 11:31
GÖKHAN KAVAK/ ADAM ABU BASHAL - Türkiye'nin Kigali Büyükelçisi Aslan Alper Yüksel, Ruanda'nın Türkiye'nin Doğu Afrika'daki kilit ortaklarından biri haline geldiğini belirterek, "Ruanda, yalnızca ikili ilişkiler bağlamında değil Türkiye'nin Doğu Afrika'ya açılımı açısından da değerli bir ortağı konumundadır." dedi.

Büyükelçi Yüksel, Kigali'de düzenlenen "Africa CEO Forum" kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yüksel, Türkiye ile Ruanda arasındaki ilişkilerin son yıllarda her alanda hızla geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ortaklığın karşılıklı güven ve ortak menfaat temelindeki işbirliği vizyonuna dayandığını ifade eden Yüksel, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ilişkilerin ulaştığı seviyeyi en üst düzeyde teyit ettiğinin altını çizdi.

Yüksel, Ruanda'nın Türkiye'nin Doğu Afrika'daki mühim ortaklarından biri haline geldiğini vurgulayarak, "Ruanda, yalnızca ikili ilişkiler bağlamında değil Türkiye'nin Doğu Afrika'ya açılımı açısından da değerli bir ortağı konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ruanda'nın Afrika'da iyi yönetişim, kamu disiplini, dijital dönüşüm, altyapı yatırımları, çevre politikaları, kadınların siyasete katılımı, güvenlik ve istikrar gibi alanlarda örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığına dikkati çeken Yüksel, yatırım ortamı ve yolsuzlukla mücadele endekslerinde de kıtanın en üst sıralarında bulunduğunu söyledi.

Yüksel, "İstikrarı önceleyen, reform odaklı ve uluslararası sistemle entegre çalışabilen bir ülke olması nedeniyle Ruanda'yı Doğu Afrika'da önemli bir ortak olarak görüyoruz." dedi.

? Savunma, altyapı ve eğitim işbirliği öne çıkıyor

Büyükelçi Yüksel, Türk özel sektörünün Ruanda'daki altyapı ve müteahhitlik projelerine ilgisinin sürdüğünü, savunma sanayisi alanındaki işbirliklerinin de ilişkilerin dinamik unsurları arasında yer aldığını dile getirdi.

Yüzlerce Ruandalı öğrencinin Türkiye Bursları aracılığıyla veya kendi imkanlarıyla Türkiye'de eğitim aldıklarını anlatan Yüksel, Yunus Emre Enstitüsünün Ruanda Üniversitesi kampüsünde giderek artan sayıda öğrenciye Türkçe eğitimi verdiğini söyledi.

Yüksel, FETÖ bağlantılı okulun kapatıldığını ve Türkiye Maarif Vakfının Ruanda'da okul açılması için gerekli anlaşmayı yaptığını dile getirerek, Türk Hava Yollarının (THY) günlük seferlerle ülkenin uluslararası bağlantısallığına katkı sunduğuna işaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) da ülkede çeşitli projeler yürüttüğünü dile getiren Yüksel, Türkiye'nin Afrika'da barış, istikrar ve kalkınma odaklı politika izlediğini ve Ruanda'nın kalkınma hamlelerini desteklediğini belirtti.

?"Ruanda, küllerinden yeniden doğdu"

Büyükelçi Yüksel, 1994 yılında Tutsilere karşı gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği soykırımın ardından Ruanda'nın "Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğunu" söyledi.

Kagame'nin liderliğinin devlet kurumlarının yeniden toparlanması ve ülkenin hızlı kalkınmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Yüksel, liderliğini yaptığı Ruanda Yurtseverler Birliğinin ulusal birlik anlayışını ön plana çıkardığını anlattı.

Kigali, bölgesel iş merkezi olarak öne çıkıyor

Africa CEO Forumu'nun üçüncü kez Kigali'de düzenlenmesinin tesadüf olmadığının altını çizen Yüksel, Kigali'nin son yıllarda Doğu Afrika'da yükselen iş, teknoloji ve inovasyon merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Yüksel, Kongre turizminin Ruanda'nın öne çıkan sektörlerinden biri olduğunu belirterek, forumun düzenlendiği konferans merkezinin Türk firması tarafından inşa edilmiş olmasının Türk özel sektörünün bölgedeki artan varlığını gösterdiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansının foruma davet edilmesini önemli bulduğunu ifade eden Yüksel, Türk yatırımcıların Ruanda'yı güvenli ve elverişli iş merkezi olarak değerlendirebileceklerini söyledi.

Yüksel, Ruanda üzerinden Doğu Afrika Topluluğu pazarına ve yüz milyonlarca tüketiciye ulaşmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

