Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20'nci Dönem Toplantısı kapsamında çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 20'nci Dönem Toplantısı vesilesiyle, KEK Eş Başkanlığını yürüttüğümüz Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Sayın Aleksandr Novak ile iki ülkenin üst düzey yetkililerinin de katılımıyla çalışmalarımıza başladık. Görüşmelerimizde, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin ana gündem maddelerini, ulaştırma, sanayi ve tarım başta olmak üzere ele aldık ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi öngörülen projelere ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Bunun yanında, Devlet Başkanlarımızca belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşmak için atılacak adımlar ve yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.