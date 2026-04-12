Türkiye'de Seçim Sloganları ve Kampanyaların Tarihsel Gelişimi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Seçim Sloganları ve Kampanyaların Tarihsel Gelişimi

12.04.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de seçim dönemlerinde kullanılan dikkat çekici sloganlar ve propaganda stratejileri, siyasi partilerin başarılarında önemli bir rol oynamıştır. 1950'lerden günümüze kadar çeşitli sloganlar ve medya araçları ile yürütülen kampanyalar, seçmen üzerinde etkili olmuştur.

Türkiye'de seçim dönemleri, siyasi partilerin seçmenlerin dikkatini çekmek için anlaşılır ve yalın sloganlar kullanmasıyla hareketli geçmiştir. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin 'Yeter Söz Milletindir' sloganı, iletişim araçlarının sınırlı olduğu bir dönemde mitingler ve gazeteler aracılığıyla yayılarak tek parti dönemini sona erdiren belirleyici bir etki yaratmıştır. 1954 ve 1957 seçimlerinde radyo yaygın bir propaganda aracı haline gelirken, DP 'imar hamlesi' temasını, CHP ise 'hukuk devleti' söylemini kullanmıştır.

1961 seçimlerinde radyodan eşit sürelerle yararlanan partiler arasında CHP'nin 'ortanın solu' kavramı öne çıkmış, 1965 seçimlerinde ise ilk kez seçim şarkıları kullanılmış ve Adalet Partisi 'Ana davamız su ve yol' sloganıyla seçimi kazanmıştır. 1970'lerde televizyon yayınlarının başlamasıyla siyasi partiler seçmenle televizyonlardan buluşmuş, 1973 seçimlerinde CHP'nin Bülent Ecevit'i 'Toprak işleyenin su kullananındır' gibi sloganlarla birinci parti çıkarmıştır.

1977 seçimlerinde medyanın etkisi artarken, 1983 seçimlerinde reklam ajansları siyasal kampanyalara dahil olmuş ve Turgut Özal renkli bir kampanya yürütmüştür. 1987 seçimlerinde SHP'nin 'Limon Kampanyası' unutulmaz sloganlarla dikkat çekmiş, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi 'Adil Düzen' sloganıyla büyük başarı göstermiştir. 2002 seçimlerinde AK Parti 'yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk' mücadelesini öne çıkararak seçimi kazanmış, CHP ise 'Şimdi CHP zamanı' kampanyasıyla Meclis'e girmiştir. Seçim tarihi boyunca, Süleyman Demirel'in ekonomik vaatleri gibi unutulmaz söylemler de kampanyaların bir parçası olmuştur.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Türkiye, Güncel, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:40:36. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkiye'de Seçim Sloganları ve Kampanyaların Tarihsel Gelişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.