2030 yılında Türkiye su fakiri ülkeler arasında yer alacak - Son Dakika
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2030 yılında Türkiye su fakiri ülkeler arasında yer alacak

2030 yılında Türkiye su fakiri ülkeler arasında yer alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.

28.03.2024 15:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, "Şu an su stresi yaşayan bir ülkeyiz. 2030 yılından sonra eğer önlem almazsak kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşüp, su fakiri olan ülkeler arasında yer alacağız." dedi.

Yozgat Vali Yardımcısı Adnan Kayık başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yozgat İl Su Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fındık, suyun herkesin hayatında önemli yer edindiğini, tasarruflu ve dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.

Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli raporlarına göre dünyanın son 100 yılda 1,44 derece daha fazla ısındığını vurgulayan Fındık, "Ülkemizde de yaptığımız çalışmalar doğrultusunda 100 yılın sonunda su kaynaklarımızın yüzde 25 azalacağı, bunun yağışların azalması, sıcaklıkların artmasıyla oluşacağı, karın yerine yağmurun olacağı ve karın yerde kalma süresinin 1,5 ay azalacağı tespit edildi." diye konuştu.

Türkiye'nin iklim değişikliğinin en yoğun hissedileceği Doğu Akdeniz Havzası'nda yer aldığını anlatan Fındık, "Şu an ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1313 metreküp. 2030 yılında TÜİK verilerine göre nüfus yüzde10 artacak ve bizim yaptığımız su nüfus projeksiyonlarına göre de yüzde 20 su potansiyelimizde azalma olacak. Bu da demek oluyor ki biz şu an su stresi yaşayan bir ülkeyiz. 2030 yılından sonra eğer önlem almazsak kişi başına düşen su miktarı 1000 metreküpün altına düşüp, su fakiri olan ülkeler arasında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Sıkıntılı sürece girmeden tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Fındık, "Bu doğrultuda da su verimliliği seferberliğine başladık. Ocak ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Sayın Bakanımızın da liderliğinde su verimliliği seferberliğine başladık. Su verimlilik eylem planında tüm sektörleri ilgilendiren 114 eylem belirledik." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA

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