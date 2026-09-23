Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York\'ta toplantıda buluştu

Türkiye, Suriye ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları New York'ta toplantıda buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı'nın X paylaşımına göre Bakan Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'taki Türkevi'nde Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantı, üç ülkenin dışişleri bakanlarını bir araya getirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye-Suriye- Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na New York'taki Türkevi'nde ev sahipliği yaptı" denildi.
Kaynak: ANKA
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