Türkiye TIMSS 2023'te Başarı Gösterdi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre Türkiye'nin 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyinde matematik ve fen alanlarında gelişme gösteren 5 ülkeden birisi olduğuna dikkati çekerek, "TIMSS verileri ülkemizin eğitim sistemine yapılan reformların ne kadar etkili olduğunu açıkça gösteriyor." dedi.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşunca 4'üncü ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği TIMSS 2023 sonuçları dün tüm dünyayla eş zamanlı açıklanmıştı.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bülbül, AA muhabirine, TIMSS 2023 sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitim politikaları ve alınan kararların uzun vadede yansımasını öğrenme çıktıları üzerinden değerlendirebilmek için izleme ve değerlendirme çalışmalarını Bakanlıkça aktif yürüttüklerini belirten Bülbül, bu kapsamda geçen yıl "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği"ni çıkarttıklarını hatırlattı.

Bülbül, 2015'te başlattıkları izleme araştırmalarından elde edilen sonuçların sürekli rapor halinde sunulduğunu hala yürüttükleri 3 ulusal, 2 uluslararası olmak üzere 5 ayrı izleme çalışmaları olduğunu kaydetti.

"Türkiye, uzun vadede matematik ve fen bilimleri alanlarında istikrarlı artış gösteren ülkelerden"

Genel Müdür Bülbül, OECD tarafından yapılan PISA sonuçlarının geçen yıl açıklandığını, OECD'nin doğrudan kendi raporunda Türkiye'nin 20 yıllık dönemde sürekli gelişme gösteren 4 ülkeden biri olduğunu bildirdi.

Ülkelerin matematik ve fen bilimleri eğitimindeki başarı eğilimlerini izlemelerine, müfredat ve öğretim yöntemlerindeki değişikliklerin etkilerini değerlendirmelerine olanak tanıyan TIMSS 2023 araştırmasının sonuçlarının dün açıklandığını belirten Bülbül, "TIMSS sonuçlarına göre Türkiye, her iki sınıf düzeyinde tüm alanlarda gelişme gösteren 5 ülkeden biri." ifadesine yer verdi.

Türkiye'de TIMSS 2023 uygulamasının 59 ildeki 282 okulda, 9 bin 466 öğrenci ile yapıldığını aktaran Bülbül, uygulamaya 27'si OECD ülkesi olmak üzere 4. sınıflarda 58, 8. sınıflarda ise 44 ülkenin katıldığını, Türkiye'nin tüm döngülerde hem puanlarını artırdığını hem de sıralamalarda OECD ülkeleri dahil üst sıralara çıktığını söyledi.

Türkiye'nin TIMSS'e 1999'dan beri katılım sağladığını belirten Bülbül, "Türkiye'nin 8. sınıf fen alanında 433 olan puanını 2023'te 530 puana çıkarırken sıralamasını da 44 ülke arasında 7. sıraya getirmiş durumda. Yine aynı sınıf düzeyinde 18 OECD ülkesi arasında ise 4. sırada yer alıyor." bilgisini paylaştı.

Bülbül, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin PISA'daki gelişimiyle ilgili zaman zaman 'OECD ülkeleri arasında iyi değiliz' diye haksız bir eleştiri yapılabiliyor. TIMSS 2023 sonuçlarına baktığımızda ülkemiz, 4. sınıflarda 27 OECD ülkesi arasında 2'nci sırada, 8. sınıflarda 18 OECD ülkesi arasında 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye 500 ölçek ortalama puanını, 4. sınıf matematik, fen ve 8. sınıf için 2019'da geçmişti. 2023 yılında da 8. sınıf matematik dersinde ortalama puanının üzerinde yer aldı. Bu sonuçlarla Türkiye, 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada, matematik alanında ise 2'nci sırada yer almakta. Ayrıca Türkiye, OECD üyesi ve tüm ülkeler arasında her iki alanda da puanını en fazla artıran ülke olmuştur. Bizim için en anlamlı gösterge budur. Aslında bu sonuçlar bizler için şaşırtıcı değil çünkü PISA araştırmasında da Türkiye, uzun vadede matematik ve fen bilimleri alanlarında istikrarlı şekilde artış gösteren ülkelerden biri. TIMSS sonuçları ülkemizin eğitim sistemine yapılan yatırımların ve reformların ne kadar etkili olduğunu açıkça gösteriyor. Bu sonuçlar, matematik ve fen bilimleri alanlarında Türkiye'nin memnuniyet verici düzeyde bir ilerleme gösterdiğini kanıtlamaktadır."

"Eğitimin her kademesinde izleme çalışmalarını uygulamaya devam edeceğiz"

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bülbül, TIMSS araştırmasında Türkiye için yer alan en önemli verilerden birisinin de öğrencilerin yeterlilik düzeyinde yüksek oranda bir artış olması olduğunu bildirdi.

Bülbül, "Türkiye'de 4. sınıfta matematikte yüzde 54, fen bilimlerinde yüzde 64, 8. sınıfta ise matematikte yüzde 37 ve fen bilimlerinde yüzde 44 oranında öğrencimiz üst düzey ve ileri düzeyde bulunuyor ve bu oranlar OECD ülkeleri dahil tüm ülkelerin ortalamasından yüksek." açıklamasında bulundu.

TIMSS çalışmaları dahil tüm izleme araştırmalarında, öğrencilerin motivasyonunu, öğretmen ve yöneticilerin farkındalıklarının artırılması için düzenli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Milli İzleme Sistemi adıyla 2017'de 5 ve 7. sınıflarımız için geniş kapsamlı bir izleme çalışması başlatmıştık. Yine 2016'dan itibaren üst düzey çalışmaların illerimizde yoğun bir şekilde yürütülmesi için 81 ilimizde Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerini kurduk. PISA, TIMSS, ABİDE ve Dört Beceri Türkçe Dil Sınavı dahil tüm izleme araştırmalarımızı ve geçen yıl başlattığımız ortak yazılı sınavı uygulamalarını bu merkezlerimiz eliyle profesyonel bir şekilde uyguluyoruz. Aynı şekilde 2016'da başlattığımız ve TÜİK tarafından Beşeri Sermaye Endeksi göstergesi olarak da kabul edilen ABİDE çalışmasını 2024'te 81 ilde 130 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdik. ABİDE 2024 raporu da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Böylece eğitimin her kademesinde izleme çalışmalarını uygulamaya devam edeceğiz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında da öğretmenlerimizin ölçme değerlendirme alanında gelişmesi için sürekli çalışmalar yürütüyoruz."