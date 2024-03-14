Türkiye, tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor - Son Dakika
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Türkiye, tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor

Türkiye, tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer alıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculuk sektöründe dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu belirterek, ülkede kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramının Türkiye'de üretildiğini söyledi. Yumaklı, tohumculuk çalışmalarının üst düzeyde olduğunu ve ata tohumlarının koruma altına alındığını vurguladı. Ayrıca, Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi ile tarım arazilerinin etkin kullanılması ve bitkisel üretimin artırılması hedeflendiğini belirtti.

14.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:44
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında olduğunu, tohumla alakalı çalışmaları üst düzeyde olan ülke olarak anıldığını belirterek, "Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretilmektedir." dedi.

Yumaklı, Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde düzenlenen "Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamındaki Tohum Dağıtım Töreni'nde, tohumculuk sektörünün önemine dikkati çekerek, ülkede bu konuda doğru bilinen yanlışlar olduğunu söyledi.

Gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından da bu işin ilk başlangıcının tohum olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tohumla alakalı bütün söylenenlerin veya o doğru bilinen yanlışların bir kenara bırakılarak, şu birkaç tane konunun bilinmesini özellikle istirham ediyorum. Birincisi, tohumculukta Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi arasındadır. Artık tohumla alakalı çalışmaları üst düzeyde olan bir ülke olarak anılmaktadır. Türkiye'de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretilmektedir. Ata tohumlarımız sertifikalandırıldıktan ve teyit edildikten sonra diğer tohumlarda olduğu gibi gen bankamızda koruma altına alınmaktadır."

Yumaklı, tohum konusunda bakanlığın Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü ile özel sektördeki birçok firmanın AR-GE çalışmalarına devam ettiğini dile getirdi.

Türkiye'den 117 ülkeye tohum ihracatı yapıldığına değinen Yumaklı, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi de işte bütün bu aslında haklı olmayan tartışmaların ötesinde Türkiye'de ekilmeyen bir karış toprağın kalmamasını sağlamak üzere bakanlığımızdaki ilgili arkadaşların çalışmalarının bir ürünü. Sadece Afyonkarahisar'da yapılmıyor, Türkiye'nin bütün illerinde benzer projeler yapılarak üreticilerimize destek olunmaya devam ediliyor. Tarım arazilerinin etkin kullanılması, nadasa ayrılan alanların mümkün olduğu ölçüde daraltılması ve nihayetinde de bitkisel üretimin artırılması temel hedefimiz."diye konuştu.

-"2024'te 325 çiftçi bu projeden faydalanmış olacak"

Yumaklı, son üç yılda Afyonkarahisar'a verilen bu anlamda 120 bin dekarlık desteğin yaklaşık bedelinin 23 milyon lira olduğunu vurguladı.

Bu projelere, Afyonkarahisar başta olmak üzere Türkiye'deki bütün illerde devam edeceğini anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Özellikle nohut, kuru fasulye, ayçiçeği, kara buğday, sorgum sudan otu melezi ve bunun üretiminin yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere bu çalışmalar devam edecek. 2024'te 325 çiftçi bu projeden faydalanmış olacak. Hibe oranları ürüne göre değişebilir ama yüzde 50 ile 75 oranında bu tohumlar hibe olarak verilmiş olacak. Bu kapsamda ekilecek olan 27 bin dekarlık bir alandan bahsediyoruz. Başta üreticilerimiz olmak üzere Türkiye'nin üretimine katkıda bulunan gerek çalışan gerek destek veren hem yerel yönetimler hem valiliklerimiz hem de üreticilerimize büyük oranda yapmış oldukları AR-GE çalışmalarıyla destek verenlere canıgönülden teşekkür ediyorum. Ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Yumaklı, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve il protokolüyle çiftçilere tohum dağıttı.

Yumaklı, daha sonra kentteki termal bir oteldeki sektör paydaşları toplantısına katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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