Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği Artıyor - Son Dakika
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Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği Artıyor

03.06.2026 15:43
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD toplantısında Ukrayna ile ticaret ilişkilerini görüştü.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik iş birliği imkanları ele alındığı bildirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"OECD Bakanlar Konseyi Toplantısı vesilesiyle bulunduğumuz Paris'te, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Sayın Taras Kachka ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik iş birliği imkanlarını ele aldık. İkili ticaret hacmimizin 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını memnuniyetle değerlendirirken, bu rakamı 2026 yılı sonuna kadar 7 milyar dolar seviyesine çıkarmaya yönelik ortak irademizi teyit ettik."

Ayrıca, Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi süreci ile Ukrayna'nın yeniden inşa çalışmalarında Türk firmalarının üstlenebileceği rol hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Müteahhitlik sektörümüzün bugüne kadar Ukrayna'da 340 projede toplam 10,3 milyar dolar tutarında proje üstlendiğini belirterek, bu alandaki güçlü ortaklığımızı daha da geliştirerek sürdürme kararlılığımızı ifade ettik. Görüşmemizde ayrıca, Türkiye ile Ukrayna arasında oluşturulan Yeniden Yapılandırma Görev Gücü'nün ikinci toplantısına ülkemizin ev sahipliği yapması yönündeki teklifimizi de ilettik. Türkiye olarak, Ukrayna ile karşılıklı fayda temelinde ekonomik iş birliğimizi güçlendirmeye, ticaretimizi artırmaya ve bölgesel refaha katkı sağlayacak ortak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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