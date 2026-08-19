Türkiye ve ABD'den İkili Görüşme
Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li mevkidaşı Caine ile bölgesel konuları görüşmek üzere telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun Caine ile telefon görüşmesinde, "ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı" belirtildi.
Kaynak: AA
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