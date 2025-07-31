Türkiye ve Gürcistan Ekonomik İşbirliği Toplantısı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı düzenlendi.

Tiflis'te bir otelde yapılan Türkiye-Gürcistan Hükümetlerarası KEK 6. Dönem Toplantısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili'nin başkanlığında gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından iki bakan toplantının protokolünü imzaladı.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkileri bu toplantıda ele aldıklarını ifade etti.

Uraloğlu, karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve iletişim alanlarındaki işbirliğini masaya yatırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Buradaki ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz noktasını değerlendirdik. Özelikle Bakü-Tiflis- Kars arasındaki, Orta Koridorun çok önemli parçası olan demiryolunu daha etkin nasıl kullanılabilir olduğunu değerlendirdik."

İki ülke arasında geniş turizm imkanın mevcut olduğunu belirten Uraloğlu, bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde atılacak adımları da görüştüklerini söyledi.

Karayolu taşımacılığı alanında ülkeler arasındaki mevcut anlaşmaların hayata geçirilmesi ve daha pratik bir şekilde uygulanması gibi konuları da ele aldıklarını aktaran Uraloğlu, "İnşallah bu toplantımız ve aldığımız kararlar ülkelerimiz için hayırlara vesile olur diye temenni ediyorum." dedi.

Gürcü Bakan Kvrivişvili ise konuşmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile verimli bir toplantı düzenlediklerini dile getirdi.

Kvrivişvili, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticaret ve diğer alanlardaki işbirliğinin daha ileriye taşıması yönünde görüşmeler yaptıklarını anlatarak, sonuç odaklı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gürcistan'da devam eden veya planlanan yerel ve uluslararası altyapı projeleri hakkında Bakan Uraloğlu ve heyetini bilgilendirdiklerini ifade eden Kvrivişvili, "Bu toplantı sonucu ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nu kabul etti

Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uraloğlu'nu başbakanlıkta kabul ettiğini aktardı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesine yönelik çalışmalar, ikili ticaret ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gibi konuların masaya yatırıldığını kaydeden Kobakhidze, "İlişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunan bölgesel ve stratejik altyapı projeleri ele alındı." ifadesini kullandı.

Kobakhidze, bölgesel gelişmeleri ve Güney Kafkasya'daki barışın önemi hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, "Gürcistan hükümetinin, diyaloğu teşvik etmeye ve böylece bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamaya hazır olduğunu yineledim." ifadesine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'nde Gürcistan'daki Türk iş adamlarıyla düzenlediği toplantının ardından Tiflis'ten ayrıldı. ???????