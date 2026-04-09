Türkiye ile KKTC Arasında 23 Milyar TL'lik İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması İmzalandı

09.04.2026 22:50
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında imzalanan anlaşma ile KKTC'ye aktarılacak toplam 23 milyar Türk lirası kaynağın detayları açıklandı. Anlaşma, altyapı, savunma ve kamu maliyesi desteklerine yönelik kaynaklar içeriyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki ekonomik ve stratejik bağları güçlendirecek olan 2026 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in katıldığı törende, anlaşma kapsamında KKTC'ye aktarılacak toplam kaynak miktarı 23 milyar Türk lirası olarak açıklandı. Bu bütçenin %48'i altyapı ve reel sektör projelerine, %42'si savunma harcamalarına, %10'u ise kamu maliyesi desteklerine ayrıldı.

Anlaşma, finansal destekle sınırlı kalmayıp KKTC'nin fiziksel ve teknolojik altyapısını modernleştirmeyi hedefliyor. Sağlık alanında Güzelyurt Devlet Hastanesi ve Pamuklu Devlet Hastanesi'nin açılışları planlanırken, Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor. Teknoloji alanında Hekim Randevu Sistemi devreye alındı, Muhaceret Bilgi Sistemi ve TAKBİS gibi projeler 2026'da tamamlanacak, fiber altyapı yaygınlaştırılacak. Eğitimde 17 okulun bakımı tamamlandı, 16 okulda çalışmalar sürüyor, deprem riskli okulların yenilenmesi için ihaleler devam ediyor.

Reel sektöre doğrudan katkı olarak 800 milyon lira sağlanacak ve 5 yeni faiz destekli kredi programı uygulanacak. Törende, bölgesel gerilimlere de değinilerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin faaliyetlerinin güvenlik risklerini artırdığı vurgulandı. KKTC Başbakanı Üstel, Türkiye'nin adadaki huzur ve güvenin teminatı olduğunu belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Savunma, Ekonomi, Güncel, Kıbrıs, Kamu, Son Dakika

