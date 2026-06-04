Türkiye ve Mısır'da Eğitim İşbirliği Gelişiyor

(ANKARA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Bedevi El Şeyh ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Bedevi El Şeyh'i YÖK'te ağırladı.

Özvar, görüşmede Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğini geliştirmeye yönelik konuların değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede üniversiteler arasında ortak akademik faaliyetlerin güçlendirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması, ortak bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve yeni iş birliği alanlarının hayata geçirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim alanında Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da ileri taşınacağına inandığını ifade etti.

Özvar, nazik ziyaretleri dolayısıyla Mısır Büyükelçisi El Şeyh ve beraberindeki heyete teşekkür etti.