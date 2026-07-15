Türkiye ve Mısır'ın Savunma Yakınlaşması Yunanistan'ı Endişelendiriyor - Son Dakika
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Türkiye ve Mısır'ın Savunma Yakınlaşması Yunanistan'ı Endişelendiriyor

15.07.2026 15:00
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Yunan gazetesi, Türkiye ile Mısır'ın savunma işbirliğinin jeopolitik dengeleri değiştirebileceğini yazdı.

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, Türkiye ile Mısır'ın savunma alanında son dönemde kaydettiği yakınlaşmanın Yunanistan açısından endişe verici olduğunu yazdı.

Gazete, "Türkiye ve Mısır savunmada daha yakın" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün 13 Temmuz'da Mısır Savunma ve Askeri Üretim Bakanı Korgeneral Eşref Salim Zahir ile bir araya geldiğine işaret ederek, iki ülke arasında imzalanan savunma sanayisi işbirliğinin çerçevesini belirleyecek niyet mektubuna atıfta bulundu.

Zahir'in Türkiye'de savunma sanayisine ilişkin temaslarına da dikkat çekilen haberde, Mısır'ın, Türk savunma sanayisinin en çok ihraç edilen ürünlerinden insansız hava araçlarının üretim merkezi olmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde, Türkiye ile Mısır'ın hava, deniz ve kara kuvvetlerinin ortak eğitim tatbikatları düzenlediği belirtilerek, Mısır'da Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin de önemine işaret edildi. Görüşmede Mısır ile Türkiye'nin Libya konusunda birçok noktada mutabık kaldığı kaydedildi.

Haberde, "Türkiye ve Mısır yakınlaşması henüz Yunanistan'ın çıkarlarına doğrudan tehdit oluşturmasa da bölgenin jeopolitik dengelerinde yaşanan çalkantılar nedeniyle endişeyi artıran bir faktördür." değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Mısır'ın Savunma Yakınlaşması Yunanistan'ı Endişelendiriyor - Son Dakika

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