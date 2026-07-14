Türkiye ve Moritanya\'dan Eğitim İşbirliği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) heyeti, Türkiye ile Moritanya arasında eğitim ve kültür alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta temaslarda bulunarak çeşitli işbirliği protokollerine imza attı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Cihad Demirli ile Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme'nin katıldığı temaslar kapsamında, başkent Nuakşot'ta Türkiye-Moritanya Eğitim ve Kültür Forumu düzenlendi.

Program çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi'nde "Belgelerle Moritanya Sergisi"nin açılışı yapılırken, İslam alimi Muhammed Mahmut İbn Telamid'e ilişkin kitabın tanıtımı ve panel gerçekleştirildi.

Temaslar kapsamında Türkiye'deki üniversiteler, Yunus Emre Enstitüsü ile Moritanyalı kurumlar arasında eğitim alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli protokoller imzalandı.

Ayrıca Moritanya Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı tarafından kabul edilen MEB heyeti, görüşmede yükseköğretim alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Heyet, programın son bölümünde Murabitun Kongre Merkezi'nde düzenlenen Nuakşot Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezuniyet törenine katılarak mezun öğrencilerin sevincine ortak oldu.