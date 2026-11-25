(ANKARA) - Türkiye- Portekiz Afrika İstişareleri, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Portekiz Afrika İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Portekiz Dışişleri ve İşbirliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Ana Isabel Xavier eşbaşkanlığında Lizbon'da gerçekleştirildi" denildi.