Türkiye ve Portekiz Afrika istişarelerini Lizbon'da eşbaşkanlıkla gerçekleştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığının X paylaşımına göre Türkiye-Portekiz Afrika İstişareleri, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi. İstişarelere Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Portekiz Dışişleri ve İşbirliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Ana Isabel Xavier eşbaşkanlık etti.
(ANKARA) - Türkiye- Portekiz Afrika İstişareleri, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Portekiz Afrika İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Portekiz Dışişleri ve İşbirliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Ana Isabel Xavier eşbaşkanlığında Lizbon'da gerçekleştirildi" denildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?